Il racconto di Fatou e Adjisam: «Un cameriere si è scusato con il ritratto di Mussolini dopo averci servito» | VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) In un post su Facebook, Emilio Mola ha raccontato la storia di Fatou e Adjisam Mbengue, componenti di una numerosa famiglia che vive tra Imola e Bergamo. Queste ultime hanno sporto una denuncia ai carabinieri di Imola per quanto accaduto la sera del 16 agosto quando – racconta – una cameriere si scusa con Mussolini (o meglio, con il quadro presente all’interno del locale) dopo aver preso le ordinazioni della tavolata composta dalla famiglia di Fatou e Adjisam, in pizzeria per festeggiare il compleanno di una bambina di due anni. LEGGI ANCHE > Il leghista che ci vuole far ragionare dicendo che non c’è libertà se si permette a uno di essere razzista cameriere si scusa con Mussolini ... Leggi su giornalettismo

