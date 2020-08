HTC in perdita per il nono trimestre consecutivo (Di giovedì 20 agosto 2020) HTC ha pubblicato i risultati fiscali del secondo trimestre del 2020, periodo nel quale ha registrato una perdita di 62 milioni di dollari L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

cellicom : HTC è ancora in perdita: è il nono trimestre consecutivo - pcexpander : HTC è ancora in perdita: è il nono trimestre consecutivo #pcexpander #cybernews - ttoday_it : #Htc sempre più verso il declino: per il nono trimestre consecutivo è in perdita #Smartphone ??… - AmePhenix : HTC è ancora in perdita: è il nono trimestre consecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : HTC perdita HTC è ancora in perdita: è il nono trimestre consecutivo Androidworld HTC Desire 20 Pro disponibile all'acquisto in Italia a 279 euro

Eh lo so ma secondo me la situazione finanziaria di Meizu, nel momento in cui tu hai acquistato quello smartphone, é diversa da quella di htc oggi e tale per cui i taiwanesi ora non possono permetters ...

Eh lo so ma secondo me la situazione finanziaria di Meizu, nel momento in cui tu hai acquistato quello smartphone, é diversa da quella di htc oggi e tale per cui i taiwanesi ora non possono permetters ...