Gmail non funziona oggi 20 agosto 2020: cause down, cosa succede (Di giovedì 20 agosto 2020) Gmail non funziona oggi, giovedì 20 agosto 2020. Dalle prime ore di questa mattina molti utenti che hanno provato a inviare e-mail contenenti allegati tramite il noto servizio di posta elettronica di Google, stanno fallendo nei tentativi e molti utilizzatori stanno lamentando lo stesso problema. Abbiamo fatto una prova per vedere quello che succede e confermiamo che, al momento in cui stiamo scrivendo, il Gmail down è ancora in corso e i problemi non sono stati ancora risolti. Gmail non funziona 20 agosto 2020: qual è il problema oggi Finché si prova a scrivere una e-mail e ad allegare un file va tutto bene, e anche quando inviamo sembra ... Leggi su termometropolitico

