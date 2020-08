Gmail non funziona, errori di caricamento e mail non inviate: cosa sta succedendo (Di giovedì 20 agosto 2020) Gmail non funziona, da stamattina la popolare applicazione del colosso Google sta riscontrando alcuni errori. Diverse le segnalazioni degli utenti che stanno avendo problemi nel suo utilizzo. Leggi anche: WhatsApp Down: l’app non funziona Gmail non funziona oggi 20 agosto 2020 Problemi nel caricamento degli allegati o nell’invio di messaggi. “Spiacenti si è verificato un problema” o “impossibile inviare il messaggio”, questi alcuni degli errori riscontrati. Gmail down: problemi con allegati e log in. Dove si stanno riscontrando i problemi C’è chi non riesce a collegarsi alla propria casella di posta o a caricare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

