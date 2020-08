Gmail down oggi 20 agosto 2020: allegati non funzionano, ecco cosa succede (Di giovedì 20 agosto 2020) Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, è ufficialmente down. Dalle ore 7,00 di oggi, 20 agosto 2020, il tutto il mondo gli utenti di Gmail stanno lamentando gravi problemi di funzionamento, in particolare quando si cerca di inviare email con allegati. Il problema principale, infatti, è nell’aggiunta di allegati ai messaggi di posta elettronica, che al momento sembrano non arrivare con allegati all’interno. Gmail non funziona: ecco perché non si possono inviare email con gli allegati, come risolvere Caricamento lento fino all’inverosimile di documenti e foto, e dopo tanta attesa, un messaggio beffardo: “Spiacenti. Si è ... Leggi su italiasera

