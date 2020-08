Garage trasformato in laboratorio di marijuana: arrestato 50enne salernitano (Di giovedì 20 agosto 2020) Coltivava piante di marijuana in casa: arrestato 30enne a Capaccio 20 August 2020 I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Salerno hanno arrestato un 50enne salernitano che ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Garage trasformato

AbruzzoLive

Per tale ragione tre pescaresi, R.M. 46 anni, D.F. 54 anni e L.L. 30 anni, sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, dalla Polizia di Stato, che nel pomeriggio di ieri ha fatto irruzione in ...Garage trasformato in serra professionale per la coltivazione di marijuana, traditi da un foro.