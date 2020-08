Fortnite, in arrivo un bundle con Joker (Di giovedì 20 agosto 2020) Novità per gli amanti d Fortnite. A novembre l’Epic Games lancerà un nuovo bundle con protagonista il noto antagonista di Batman, Joker. Il personaggio di Gotham City diventerà la nuova attrazione del famoso gioco e sarà inserito nel pacchetto chiamato Ride Bene chi ride ultimo. Joker sarà affiancato da avversari vecchi e nuovi che renderanno … Leggi su periodicodaily

mariusghencea_ : mi innervosisco tantissimo quando arrivo in seconda posizione a fortnite; torno da Leopardi - tech_gamingit : Secondo quanto affermato da HYPEX, la Stagione 4 di Fortnite arriverà puntuale e sarà incentrata sull'universo Marv… - oOShinobi777Oo : Secondo quanto affermato da HYPEX, la Stagione 4 di Fortnite arriverà puntuale e sarà incentrata sull'universo Marv… - infoitscienza : Fortnite, skin di Joker e Poison Ivy in arrivo col bundle Ride bene chi ride ultimo - GamingToday4 : Fortnite, nuova collaborazione tra Epic Games e Drake? nuova skin in arrivo! -