Coronavirus ad Anzio: 10 le persone positive (Di giovedì 20 agosto 2020) In base a quanto comunicato dall’Asl Roma 6, i cittadini positivi al Coronavirus nella citta di Anzio sono 10. Di questi 3 sono ricoverati in ospedale e 7 si trovano in isolamento domiciliare. La situazione è costantemente monitorata dall’Asl. Leggi anche: Coronavirus impennata di casi nel Lazio: 115 le persone positive. D’Amato: ‘Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

"Il mancato rispetto delle regole anti Covid-19 nei locali della movida sarda rischia di far esplodere una bomba virale" sono le parole dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, intervenut ...

