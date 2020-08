Casi ancora in aumento: 642 nuovi contagi e 7 decessi (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Brusco aumento dei nuovi Casi di Covid in Italia: sono 642 le nuove positività registrate, contro le 403 di martedì, a fronte di un incremento consistente dei tamponi, 71.095 oggi (ieri 53.976). Era dal 23 maggio che non si registravano tanti Casi in 24 ore. Il totale sale così a 255.278. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le Regioni con più contagi sono la Lombardia (91), l'Emilia Romagna (76), il Lazio (75) e il Veneto (59). Per la prima volta dopo settimane, nessuna Regione fa segnare zero. I decessi, in lieve aumento, sono 7 (contro i 5 di ieri), per un totale di 35.412. Segnalano vittime Lombardia (4), Piemonte (1), Emilia Romagna (1) e Veneto (1). Aumentano i guariti, ... Leggi su agi

petergomezblog : Tamponi in aeroporto, a Fiumicino trovati altri 3 casi: rientro dalla Spagna. In Lombardia ancora caos, Gallera: “P… - sole24ore : Coronavirus, in Italia 642 nuovi casi e 7 decessi. Aumentano i tamponi e i malati in terapia intensiva (+8). Le sta… - Agenzia_Italia : Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi - Sensibilla : @azidhouse @badalis @disinformatico @Messinaservizi Io invece son torda??, e non ci sono ancora arrivata. Diffonda,… - Giancar70336148 : RT @senzasinistra: Ma se secondo alcuni di voi il #Covid in #Italia e i numeri dei #contagi sono #falsi e sono tutti un #complotto del Gov… -