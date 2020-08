Calciomercato Monza: piace Giovinco, i dettagli (Di giovedì 20 agosto 2020) Calciomercato Monza: il club neopromosso in Serie B sogna in grande e vorrebbe acquistare Sebastian Giovinco Il Monza vuole che il campionato di Serie B sia solo una fase transitiva per il grande traguardo fissato da Berlusconi e Galliani: la promozione in Serie A. Per questo motivo il club brianzolo sta pianificando un mercato da grande squadra. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio al Monza piace Sebastian Giovinco, sette gol e otto assist nell’ultima stagione con l’Al-Hilal. Il club lombardo ci crede ed è pronto a proporre una super offerta economica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Le offerte per Sebastian Giovinco non mancano, neanche dall'Italia. Il classe 1987, sette gol e otto assist nell'ultima stagione con l'Al-Hilal, è entrato nella lista degli obietttivi del Monza. La sq ...

Cessione importante in casa Monza: il club brianzolo, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di aver ceduto il difensore Ivan Marconi al Palermo. Marconi, ex Cremonese e Savona, saluta il ...

