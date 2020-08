“Birra dell’Anno” abbandona Rimini ed approda a Parma (Di giovedì 20 agosto 2020) Importante novità per il premio Birra dell’Anno. Cambio di location per la XVI edizione del concorso che lascia il Beer&Food Attraction di Rimini per approdare a Cibus Salone Internazionale dell’Alimentazione in programma a Parma dal 4 al 7 maggio 2021. Cibus è l’evento che rappresenta l’eccellenza del made in Italy in ambito agroalimentare – ha dichiarato Vittorio Ferraris, direttore generale Unionbirrai – La partnership con Cibus è una grande novità, sia per il concorso Birra dell’Anno sia per i birrifici artigianali, che avranno così l’occasione di entrare in un network b2b e di far conoscere i propri prodotti al mercato nazionale e internazionale”. Nasce così la partnership tra Cibus ed Unionbirrai, organizzatrice del concorso ... Leggi su winemag

marcofanini : Birra dell'Anno, il premio trova casa a Parma - lucainge_tweet : Partnership tra Unionbirrai e Cibus: Birra dell’Anno si terrà a Parma a maggio 2021 - birraBUZZ : RT @LocalGeniusnews: Birre artigianali, Unionbirrai a Cibus 2021. A Parma il prestigioso premio Birra dell’Anno - ilovebirra : RT @LocalGeniusnews: Birre artigianali, Unionbirrai a Cibus 2021. A Parma il prestigioso premio Birra dell’Anno - LocalGeniusnews : Birre artigianali, Unionbirrai a Cibus 2021. A Parma il prestigioso premio Birra dell’Anno -

