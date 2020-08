Bagni avverte il Napoli: “Concluso il ciclo, ora bisogna puntare su Zielinski” (Di giovedì 20 agosto 2020) La Coppa Italia come punto conclusivo di un lungo percorso. Questa è la valutazione di Salvatore Bagni sulla stagione del Napoli. Gli azzurri hanno vissuto un'annata dai due volti, con la crisi di novembre e dicembre, prima del riscatto culminato con la conquista del trofeo. Bagni ha detto la sua ai microfoni del Corriere dello Sport: "Il Napoli è un club che sta passando da un ciclo all’altro: si è chiusa un’epoca, quella dell’estate del 2013, un mercato sontuoso che ha resistito sino ad oggi e che, tecnicamente, da Benitez ma soprattutto a Sarri ha regalato momenti importanti. Che quella squadra, così bella, non abbia vinto nulla, è una clamorosa ingiustizia. Osimhen? Sento che c’è la mano di Gattuso in questa operazione. E’ il ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Bagni avverte Bagni avverte il Napoli: “Concluso il ciclo, ora bisogna puntare su Zielinski” ItaSportPress Tempesta di sabbia ai Lidi, il racconto: "Il bagnino gridava di uscire, ci ha salvate"

Lidi (Ferrara), 15 agosto 2020 - Vigilia di ferragosto agitata ai Lidi: dall’Isola dell’Amore fino a Lido di Spina. Un quarto d’ora di folate di vento fortissime che hanno creato una vera e propria te ...

Bagnante sbatte la testa Soccorsi ostacolati dai teli

Paura al Passetto, donna scivola battendo la testa. Soccorsi resi difficili dai tanti teli e lettini che occupavano la spiaggia cittadina. Tutto è successo ieri mattina attorno alle 12.15, quando una ...

