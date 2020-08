"Asintomatici nove pazienti su dieci E la mortalità da noi si è azzerata" (Di giovedì 20 agosto 2020) A parte la quarantena non c'è una terapia da suggerire, afferma l'infettivologo. "Alcuni medici prescrivono cortisone o l’antibiotico azitromicina, ma non c’è alcuna ragione scientifica a supporto di queste prescrizioni". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Coronavirus, Bassetti: «Nove contagiati su dieci sono asintomatici. E da noi la mortalità si è azzerata»

Cronaca - L'infettivologo: «Il virus meno aggressivo? Ci sono molti segnali». Che cosa vuol dire in realtà? Lo chiediamo a Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale ...

Test: Fiumicino vola, caos Malpensa

Due dei nove contagiati individuati ieri erano romani di ritorno ... Si tratta di una coppia di Perugia e di tre giovani spagnoli tutti asintomatici e in buona salute, rientrati con il medesimo volo ...

