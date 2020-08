Allerta Caldo in Campania: ondate di calore da domani a domenica (Di giovedì 20 agosto 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per ondate di calore. Dalle 12 di domani, venerdì 21 agosto, e fino alle 10 di domenica 23 agosto, potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 4-5°C associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

enpaonlus : Allerta caldo. Enpa: 'Sospensione immediata delle carrozze con cavalli' - La Nazione - UnicaRadio : Allerta meteo temperature che supereranno i 40° LEGGI LA NOTIZIA #altro #ambienteenatura #afa #Allertameteo… - ilsitodifirenze : Caldo, oggi a Firenze allerta gialla - PalermoToday : Il caldo non lascia Palermo, preallerta per rischio incendi: 'Temperature fino a 34 gradi' - oceanerazzurro : @juliana_monty @Robert0Guiscard Cara Juliana ti penso ...mandandoti pensieri con gioia di vita???? Grazie...qui fa c… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Caldo Allerta Caldo in Campania: ondate di calore da domani a domenica Meteo Web METEO: CALIFORNIA tra URAGANO GENEVIEVE, CALDO RECORD E INCENDI

LA BASSA CALIFORNIA SI PREPARA ALL'ARRIVO DI GENEVIEVE: con un minimo barico sprofondato fino a 959 hPa e venti di 210km/H Genevieve punta la bassa penisola della California dove è stata diramata un'a ...

Sicilia, diramata allerta per rischio incendi e ondate di calore: il bollettino della Protezione civile

La preallerta lanciata dalla Protezione civile per la giornata di oggi: rischio di incendi e ondate di calore nell'Isola. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato la preallerta pe ...

LA BASSA CALIFORNIA SI PREPARA ALL'ARRIVO DI GENEVIEVE: con un minimo barico sprofondato fino a 959 hPa e venti di 210km/H Genevieve punta la bassa penisola della California dove è stata diramata un'a ...La preallerta lanciata dalla Protezione civile per la giornata di oggi: rischio di incendi e ondate di calore nell'Isola. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato la preallerta pe ...