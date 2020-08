Acini di uva ‘confezionati’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Avevamo già i supermercati pieni di confezioni inutili in plastica che forse non sentivamo il bisogno di avere anche gli Acini di uva. Chicco per chicco incartati sottovuoto nella plastica. Così come l’ananas. La scegli, la riponi in un macchinario che la sbuccia, la taglia e la mette in contenitori di plastica. Ma anche mele, … Leggi su periodicodaily

Prima le banane e i kiwi sbucciati, poi le uova sode sgusciate, ora persino gli acini di uva separati uno a uno e confezionati sottovuoto nella plastica

Il diradamento dei grappoli consiste nella rimozione di una porzione dei grappoli presenti sulla vite. Questa tecnica, basata sul concetto che la rimozione di parte dei grappoli migliorerà il processo ...

Non mangiare l’uva prima di dormire, ecco perchè

L’uva è un frutto delizioso, tipico della stagione autunnale ma che si trova sugli scaffali dell’ortofrutta praticamente tutto l’anno: esiste in moltissime varietà, tutte molto belle a vedersi e altre ...

