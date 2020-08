Ufficiale il passaggio di Ricardo Rodriguez dal Milan al Torino (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - Ricardo Rodriguez è un nuovo giocatore del Torino di Marco Giampaolo. Il terzino svizzero arriva dal Milan e ha firmato un contratto per quattro stagioni. Rodriguez è nato a Zurigo, in Svizzera, il 25 agosto del 1992. Cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città natale, ha esordito nella massima serie svizzera nel 2010. Due anni dopo il trasferito al Wolfsburg, squadra tedesca con cui ha disputato 184 partite - tra campionato e coppe -, segnato 22 reti e conquistato una Coppa e una Supercoppa di Germania. Approdato al Milan nel giugno 2017, con i rossoneri ha esordito in Serie A e collezionato 93 presenze e 4 reti. Nell'ultima parte di stagione 2019/2020 ha giocato 6 match con la maglia del PSV Eindhoven, prima dello stop del campionato ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale passaggio Ufficiale il passaggio di Ricardo Rodriguez dal Milan al Torino AGI - Agenzia Giornalistica Italia C’è una “Roma” anche a casa dei Friedkin

Ora che il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin è diventato ufficiale, insieme a Ryan nella Capitale si trasferirà anche una parte di Texas. Ma anche in Texas c'è un po' di Roma. A dire il ve ...

Rimodulazioni TIM dal 1° Ottobre, fino a 2 euro in più: ecco quali tariffe cambiano, e le buone notizie

TIM ha annunciato ufficialmente una serie di rimodulazioni di alcune offerte di telefonia fissa, e cambiamenti di costo per alcuni servizi offerti, che avverranno dal 1° ottobre 2020. L'azienda sottol ...

