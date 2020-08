Salerno, oggi sei nuovi casi di Covid (di cui 6 a Nocera Inferiore) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono 10 i nuovi casi di coronavirus riscontrati dalla Asl di Salerno rispetto all’ultimo aggiornamento delle ore 18 di ieri sera. Stamattina sono stati riscontrati 6 casi positivi a Nocera Inferiore, di cui 4 sono componenti di una famiglia (moglie, figlio, suocero e suocera), contatti familiari di un caso emerso a Nocera nei giorni scorsi, e 2 positivi recentemente rientrati dalla Grecia. Nella serata di ieri sono emersi 3 casi nel comune di Mercato San Severino: si tratta di due familiari, moglie e figlio, e un contatto stretto del paziente di Mercato San Severino ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno per altre patologie, comunicato lo scorso lunedì. Infine è risultato positivo un cittadino di Battipaglia, ... Leggi su ildenaro

