Sabrina Beccalli scomparsa nel nulla: un uomo guidava la sua macchina quel giorno (Di mercoledì 19 agosto 2020) Che fine ha fatto Sabrina Beccalli, qualcuno le ha fatto del male? Di questo non hanno dubbi i suoi familiari. Non immaginano un altro finale in questa storia: il ritrovamento della sua macchina in fiamme, non lascia pensare a nulla di buono. Il fratello di Sabrina è convinto che la 39enne non se ne sarebbe mai andata da sola senza dare notizie a suo figlio. Ed è per questo che teme il peggio: qualcuno ha ucciso Sabrina ? Non vuole credere neppure al suicidio: perchè bruciare la macchina ? Se Sabrina è stata uccisa, non era in quella macchina che bruciava con a bordo un cane, che non aveva nessun legame con la donna, almeno secondo quanto dicono i familiari. E allora che cosa ha fatto ... Leggi su ultimenotizieflash

Tg3web : Ancora una donna di cui si sono perse le tracce, da 4 giorni nelle campagne di Crema, la 36enne Sabrina Beccalli,.… - rep_milano : Donna scomparsa a Crema: un fermo per omicidio e distruzione di cadavere nel caso di Sabrina Beccalli [aggiornament… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Donna scomparsa a Crema: un fermo per omicidio e distruzione di cadavere nel caso di Sabrina Beccalli - rep_milano : Donna scomparsa a Crema: un fermo per omicidio e distruzione di cadavere nel caso di Sabrina Beccalli [aggiornament… - discoradioIT : ?? La scomparsa di Sabrina Beccalli, la 39enne di #Crema di cui si sono perse le tracce da Ferragosto e la cui auto… -