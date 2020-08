Sabrina Beccalli scomparsa e auto carbonizzata: fermato un uomo per omicidio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un uomo è stato fermato per la scomparsa di Sabrina Beccalli, la donna svanita nel nulla del cremasco e di cui si è solo trovata la sua auto carbonizzata. L’uomo è un amico di Sabrina Beccalli Un uomo, un amico della 39enne Sabrina, sarebbe stato fermato dalle autorità con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. A quanto pare l’uomo per il momento si è avvalso della facoltà di non rispondere, e non è chiaro quali siano gli elementi in mano agli inquirenti che portano a credere che l’individuo sia coinvolto nella sparizione della ... Leggi su thesocialpost

