Rio Ferdinand: “Mbappé mi ricorda Ronaldo, ti fa venire la pelle d’oca” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rio Ferdinand, ex stella nonché difensore del Manchester United, ai microfoni di BT Sport, ha elogiato Mbappé e il Psg alla loro prima finale di Champions. Queste le parole dell’ex Red Devils: “Mbappé è il giocatore più vicino a Ronaldo che abbia mai visto. Vederlo giocare ti fa sentire come un bambino che assiste alla sua prima partita. Ti fa venire la pelle d’oca prima ancora di colpire il pallone”. Foto: Daily Mail L'articolo Rio Ferdinand: “Mbappé mi ricorda Ronaldo, ti fa venire la pelle d’oca” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ferdinand è stato condannato a pagare anche una multa per un totale di 822 sterline oltre al ritiro della patente per sei mesi. Nel 2012 lo stesso ex calciatore era stato protagonista di un reato ...

Messi vuole andarsene, il Barça trema. Pazza idea Inter, e spunta anche il City

E il giornalista brasiliano di stanza a Barcellona che diede la notizia dell’addio di Neymar nel 2017 è sicuro: “Messi ha comunicato alla dirigenza blaugrana che vuole andarsene. Due titoli che non av ...

