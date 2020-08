Previsioni Meteo Lombardia: sole fino a venerdì, temperature massime in calo domenica (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Da oggi e fino a venerdì un promontorio anticiclonico porta tempo prevalentemente stabile e soleggiato sulla regione, senza precipitazioni di rilievo e con temperature in progressivo aumento. Sabato cedimento della struttura di alta pressione per l’avvicinamento di una perturbazione la cui parte più attiva transita a nord dell’arco alpino: sui rilievi Alpini e Prealpini rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio, mentre in pianura sono probabili rovesci e temporali dalla mattina di domenica. massime in marcato calo domenica, con ventilazione in rinforzo da est. Lunedì ancora nuvoloso e con possibili rovesci, ma in progressivo miglioramento“: queste le Previsioni Meteo di Arpa ... Leggi su meteoweb.eu

