«Non si può annullare il carnevale: fa parte del calendario!» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il ministro della Sanità tedesco valuta una cancellazione a livello nazionale: «È triste, ma è così». Leggi su media.tio.ch

TeresaBellanova : Quando sta accadendo in #Bielorussia non ci può lasciare indifferenti e richiede un nostro intervento. Sulle libert… - matteosalvinimi : Guarda caso, è con notizie allarmanti come questa che il governo giustifica lo stato di emergenza perenne, la limit… - matteosalvinimi : #Salvini: Il governo non può inseguire gli italiani e spalancare i porti ai clandestini. Solo ieri più di 400 sbarc… - Deadelle_arti : @_bobimami @MariaStansu Roby mi stavo ammalando perché mi faceva sentire sbagliata , che quella che si faceva male… - giorgia47094986 : @mari_ella30 Posso avere la mia opinione. La questione non è chi può leggere o no. Ma si sta parlando chi dovrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it