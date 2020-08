MotoGp, Valentino Rossi avverte: “l’ultima gara è stata spaventosa, c’è una lezione che tutti devono imparare” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Valentino Rossi prova a mettersi alle spalle l’ultima gara in Austria, dove ha rischiato davvero grosso insieme a Maverick Viñales dopo l’incidente che ha visto protagonisti Morbidelli e Zarco. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl Dottore ha parlato al sito ufficiale Yamaha in vista del Gran Premio di Stiria, avvertendo gli altri piloti sulla lezione da imparare dopo quanto avvenuto domenica scorsa: “la gara scorsa è stata spaventosa. Alla fine tutti i piloti stanno bene e questa è la cosa che conta. Ma c’è una lezione per tutti noi in ciò che è successo, specialmente per i piloti. Ci divertiamo molto per cercare di finire la ... Leggi su sportfair

