Michael Moore contro Colin Powell: “Niente unisce il nostro Paese più del ricordo delle bugie di quest’uomo alle Nazioni Unite” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Michael Moore attacca su Twitter l’intervento alla convention dem con cui l’ex segretario di stato repubblicano Colin Powell ha costruito “un caso inoppugnabile e incontrovertibile” per la presidenza Biden, come fece sotto l’amministrazione di George Bush per l’invasione dell’Iraq. “Niente unisce il nostro Paese più del ricordo delle bombe Usa, dell’invasione, del terrore e del saccheggio in Iraq sulla base delle bugie di quest’uomo alle Nazioni Unite”, scrive, postando la foto di Powell che mostra all’Onu la famigerata fiala con la polvere bianca mentre ... Leggi su huffingtonpost

