Mafia Definitive Edition: Annunciata la Difficoltà Classica (Di mercoledì 19 agosto 2020) Inizialmente previsto per fine Agosto, Mafia Definitive Edition arriverà a Settembre, come comunicato poco tempo fa. Il team di sviluppo si è preso il tempo necessario per ultimare il progetto, aggiungendo nuovi contenuti e migliorando l’esperienza in vista del lancio. Quest’oggi ha annunciato la Difficoltà Classica, rivolta ai giocatori che sono in cerca di Sfida. Scopriamo insieme quali sono le modifiche che verranno apportate al gioco. Nuovo livello di Difficoltà per Mafia Definitive Edition Coloro che reputano il gioco semplice alle difficoltà tradizionali, potranno cimentarsi nella Classica, la quale come anticipato alza l’asticella. Selezionando la suddetta difficoltà verranno ... Leggi su gamerbrain

