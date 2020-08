Luis Suarez può lasciare il Barcellona ed è pronto a ritornare all’Ajax (Di mercoledì 19 agosto 2020) La rivoluzione in atto in queste ore nel Barcellona, all’indomani dell’ umiliante sconfitta subita in Champions League dal Bayern Monaco, procede spedita. Dopo l’esonero di Setien e l’arrivo al suo posto di Koeman, ora si pensa a ricostruire la rosa cedendo alcuni giocatori non più ritenuti funzionali al progetto: tra questi fugura anche Luis Suarez. Tracollo Barcellona, Bartomeu: “Decisioni già prese” Setien esonerato dal Barcellona, i catalani sono pronti alla rifondazione Ronald Koeman vicino alla panchina del Barcellona I blaugrana sono fortemente intenzionati a cederlo già in questa sessione di mercato per non incorrere nel rischio di perderlo a parametro zero, avendo il contratto in scadenza nel 2021, ma ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Luis Suarez può lasciare il Barcellona e pensa di ritornare all’Ajax - infoitsport : TMW - Ajax, si lavora al ritorno di Luis Suarez - yrcNC : Io per Luis Alberto “El Pistolero” Suárez da Salto mi butterei sotto un treno. - Nafay_n : @dphdofficial @ Luis Suarez, Roberto and Alba - CosimoBartoloni : L’#Ajax che fa sul serio per riportare ad Amsterdam Luis #Suarez. Ecco cosa vuol dire investire (DA ANNI) sul set… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Suarez Luis Suarez può lasciare il Barcellona e pensa di ritornare all'Ajax Periodico Daily - Notizie Bartomeu apre il 'supermercato Barcellona': da Suarez e Alba a Rakitic e Vidal, tutti in vendita. Inter e Juve...

Il numero uno dei catalani ha tolto dal mercato Leo Messi, suggestione dell’Inter, ma non gli altri: Luis Suarez, in scadenza nel 2021, come raccontano dalla Spagna, è l’ultimissima idea di mercato ...

SONDAGGIO CM.IT – Addio al Barcellona: sogno Suarez in Serie A

Il sondaggio di Calciomercato.it sull’epurazione in casa Barcellona: i nostri follower sognano di vedere Luis Suarez in Serie A Il Barcellona ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Ronald Koe ...

Il numero uno dei catalani ha tolto dal mercato Leo Messi, suggestione dell’Inter, ma non gli altri: Luis Suarez, in scadenza nel 2021, come raccontano dalla Spagna, è l’ultimissima idea di mercato ...Il sondaggio di Calciomercato.it sull’epurazione in casa Barcellona: i nostri follower sognano di vedere Luis Suarez in Serie A Il Barcellona ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Ronald Koe ...