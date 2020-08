Joe Biden conquista la nomination democratica. La moglie Jill: «È l'uomo giusto» (Di mercoledì 19 agosto 2020) È ufficiale: Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. Sorridente e visibilmente emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. «Grazie, grazie. Ci... Leggi su ilmessaggero

Sull'economia mondiale aleggia il fantasma delle elezioni americane. Se la scelta di Kamala Harris come sua vicepresidente da parte di Joe Biden è piaciuta agli investitori che in larga parte si sono ...

Convention dem, il discorso di Jill Biden (che non cita mai Trump) sull’America che grazie a Joe «può tornare unita»

La moglie di Joe Biden ha concluso la seconda giornata della Convention democratica, martedì 18 agosto, parlando per una decina di minuti da una scuola di Wilmington, in Delaware. Il suo intervento è ...

La moglie di Joe Biden ha concluso la seconda giornata della Convention democratica, martedì 18 agosto, parlando per una decina di minuti da una scuola di Wilmington, in Delaware. Il suo intervento è ...