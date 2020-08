iPhone 12, display più piccolo e spigoli: è un ritorno al passato (Di mercoledì 19 agosto 2020) A pochi mesi dalla presentazione, spuntano nuovi dettagli sull’iPhone 12 che promette un ritorno al passato molto interessante La presentazione dell’iPhone 12, ultimo top di gamma Apple, dovrebbe tenersi il prossimo 8 settembre. Il lancio, a causa del coronavirus, avverrà in diretta streaming. Per l’acquisto dell’ultimo modello e gli altri in versione Pro sarà necessario … L'articolo iPhone 12, display più piccolo e spigoli: è un ritorno al passato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

jeralddeleon : 120Hz iPhone 12 Pro display? ?? - Precipitevolis3 : @partodanapoli Lo so. E la penso come te. Purtroppo ho le mani piccole e gli unici con un display 4’5 e 4’7 sono I… - mattcreateita : @Nickyrie_ Mia mamma ha avuto un iPhone 5 per 3 anni: gli ultimi mesi il display e il touch davano parecchi problemi... - domenicopanacea : @iMatteo_Pau @simoneapredda Per me gli unici veri iPhone completamente nuovi sono stati il 4 col Retina display e l… - RuiMaso : @loveandthecity_ Display da 4,7 trooooppo piccolo. iPhone XR costa un po’ di più ma nettamente meglio -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone display Trapela il presunto display OLED di iPhone 12 - iPhone Italia iPhoneItalia - Il blog italiano sull'Apple iPhone iPhone 12 da 5,4 pollici: Un nuovo concept lo immagina in più colorazioni

Ci aspettiamo che Apple lanci quattro nuovi iPhone quest’anno, inclusi due modelli che sostituiranno i diretti successori di iPhone 11. Anche se non conosciamo ancora molti dettagli oltre al design is ...

iPhone SE: in arrivo tre nuovi modelli nel 2021? | Rumor

Secondo l’affidabile Leaker @ a_rumors0000, Apple sta lavorando su tre nuovi modelli di iPhone SE in varie dimensioni, prezzi e configurazioni. Il modello più piccolo di iPhone SE avrà un display da 5 ...

Ci aspettiamo che Apple lanci quattro nuovi iPhone quest’anno, inclusi due modelli che sostituiranno i diretti successori di iPhone 11. Anche se non conosciamo ancora molti dettagli oltre al design is ...Secondo l’affidabile Leaker @ a_rumors0000, Apple sta lavorando su tre nuovi modelli di iPhone SE in varie dimensioni, prezzi e configurazioni. Il modello più piccolo di iPhone SE avrà un display da 5 ...