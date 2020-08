Influencer tiene bambino a testa in giù: “Sono come scimmie!” – VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Influencer tiene bambino a testa in giù, un VIDEO davvero molto forte che ha alzato un polverone e sta causando anche tanti problemi legali all’uomo. Sempre più persone usano i social per condividere le loro opinioni e le loro convinzioni. Certe volte si crea un dialogo divertente e interessante tra le parti, ma certe volte … L'articolo Influencer tiene bambino a testa in giù: “Sono come scimmie!” – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Influencer appende la figlia a testa in giù e viene arrestato dalla polizia. Igor Kravtasov è un 35enne che ha registrato un video in cui si vede tenere per la gambina sua figlia di un mese e mezzo e ...

Potrebbe perdere la patria potestà Igor Kravtasov, il padre di una bambina di appena sei settimane che nel tentativo di realizzare un video virale su Instagram ha iniziato a dondolare la piccola a tes ...

