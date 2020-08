Il Tar respinge il ricorso: le discoteche restano chiuse. I gestori insorgono (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - Il Tar Lazio ha respinto il ricorso dei sindacati delle associazioni da ballo contro l'ordinanza con la quale il ministero della Salute ha 'chiuso' le discoteche e introdotto l'obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici in cui si determina il rischio di assembramenti. La decisione è stata depositata stamattina, a meno di 24 ore dall'istanza Silb-Fipe: si tratta di una decisione cautelare monocratica, in attesa di quella collegiale già fissata per la prima udienza utile, il 9 settembre. Secondo il Tar, nel bilanciamento degli interessi la posizione dei ricorrenti “risulta recessiva rispetto all'interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto”. Nell'ordinanza il Tar spiega anche "tale interesse costituisce l'oggetto primario delle valutazioni ... Leggi su agi

