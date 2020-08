Il Tar decide che le discoteche resteranno chiuse (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lo aveva deciso il Ministero della Salute il 16 agosto, dopo una serie di contagi nei locali. Il sindacato dei gestori aveva subito dopo presentato ricorso al Tar, che oggi stabilisce: "Deve prevalere l'interesse pubblico alla salute" Leggi su repubblica

È un no quello del Tar alla riapertura delle discoteche. È stata respinta infatti la richiesta di sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in te ...Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il co ...