I No-Vax (con Kennedy Jr) fanno causa a Facebook: «Il loro fact checking è illegale» (Di mercoledì 19 agosto 2020) La famiglia Kennedy ha attraversato decenni di politica degli Stati Uniti. Dopo la morte di Ted Kennedy nel 2009 sembrava però che anche per loro fosse arrivato definitivamente il momento di ritirarsi dalla scena pubblica. Sembrava. Perché un nuovo membro della famiglia è tornato in questi giorni nel dibattito pubblico, anche se in una forma che probabilmente non onorerà molto i suoi avi. Robert F. Kennedy Jr, nipote del Presidente John Fitzgerald, è il fondatore della Chidren’s Health Defense (Chd), l’associazione No-Vax che ha appena fatto causa a Facebook accusando il social network di averli oscurati ingiustamente. La Chd non ha attaccato solo Facebook ma anche il suo Ceo Mark Zuckerberg e le organizzazioni che si ... Leggi su open.online

