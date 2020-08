"Grave epidemia in atto". Il giudice sta col governo: le discoteche restano chiuse (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le discoteche resteranno chiuse. La sentenza del Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell'associazione dei gestori Silb-Fipe e detto "no" alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il 16 agosto scorso il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiuso i locali da ballo, con obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6. L'udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso &eGrave; stata fissata il 9 settembre. "Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio - si legge nella motivazione del giudice -, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all'interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della Grave epidemia in atto" e "tale interesse costituisce ... Leggi su liberoquotidiano

cpetacci : RT @CesareSacchetti: Il TAR ha respinto il ricorso dei gestori delle discoteche perché 'la grave epidemia' giustifica la chiusura. Quale ep… - miagmarsuren : RT @CesareSacchetti: Il TAR ha respinto il ricorso dei gestori delle discoteche perché 'la grave epidemia' giustifica la chiusura. Quale ep… - Piero42395724 : RT @CesareSacchetti: Il TAR ha respinto il ricorso dei gestori delle discoteche perché 'la grave epidemia' giustifica la chiusura. Quale ep… - Ewavolpones84 : RT @CesareSacchetti: Il TAR ha respinto il ricorso dei gestori delle discoteche perché 'la grave epidemia' giustifica la chiusura. Quale ep… - SoniaLaVera : RT @CesareSacchetti: Il TAR ha respinto il ricorso dei gestori delle discoteche perché 'la grave epidemia' giustifica la chiusura. Quale ep… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave epidemia La pandemia più grave del terzo millennio avanza tra dubbi e poche certezze IlPiacenza Coronavirus, il Tar respinge la richiesta delle discoteche di riaprire: "Grave epidemia in atto"

"Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio - si legge nella motivazione del giudice -, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all'interesse ...

"Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio - si legge nella motivazione del giudice -, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all'interesse ...