Gioele | ritrovati dei resti E appartengono ad un bambino Ma è irriconoscibile | ora

ritrovati i resti d un bambino non distante dal luoco dove era il corpo di Viviana Parisi. Alcuni elementi fanno pensare al piccolo Gioele Una segnalazione di un volontario che sta partecipando alle ricerche di Gioele Mondello, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, poi trovata morta,

TgLa7 : #Caronia, ritrovati resti ossei e una magliettina che sarebbe compatibile con quella indossata dal piccolo #Gioele… - occhio_notizie : Gli inquirenti sono ancora sul posto, insieme ai familiari - Sicilians_it : Resti umani ritrovati a Caronia: potrebbero essere compatibili con quelli del piccolo Gioele Mondello -… - NicolaAri : RT @TgLa7: #Caronia, ritrovati resti ossei e una magliettina che sarebbe compatibile con quella indossata dal piccolo #Gioele al momento de… - lasvampitella : Spero solo che non siano del piccolo #Gioele i resti ritrovati. Non posso e non voglio crederci. Piccolo ?????? -