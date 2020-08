Giffoni50 2020, il programma serale alla Yaris Arena con i talent musicali (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGiffoni Valle Piana (Sa) – Dopo il debutto di ieri sera, 18 agosto, con le celebrazioni dei 25 anni di Rainbow e con la proiezione del film Disney “L’unico e insuperabile Ivan”, il direttore Claudio Gubitosi ha introdotto la serata con un saluto: “Mi fa un certo senso essere qui questa come tutte le altre piazze di Giffoni rappresenta un luogo di incontro. Qui abbiamo condiviso tanti momenti che sono entrati nella storia di Giffoni”. “Per quest’anno – ha continuato – abbiamo creato una nuova geometria culturale che vuole essere innovativa e che tenga comunque conto del tempo che stiamo vivendo. Le misure di sicurezza sono superiori a qualsiasi disposizione di legge vigente. Questa vostra partecipazione e collaborazione mi riempie di gioia. Voi ragazzi ci state dando lezioni ... Leggi su anteprima24

RenataSindaco : RT @TweetRiccione: Il #Giffoni50 Film Festival sbarca a #Riccione ?? Fino al 29 agosto le sale del Palazzo del Turismo si trasformeranno in… - TweetRiccione : Il #Giffoni50 Film Festival sbarca a #Riccione ?? Fino al 29 agosto le sale del Palazzo del Turismo si trasformerann… - fratambi : Già 50 anni di @giffonifilmfestx auguri a questa grande manifestazione del cinema per ragazzi #Giffoni50 - ilGazzettinoves : Prende il via la 50esima edizione di Giffoni Film Festival: è #Giffoni50 - NuovaScintilla : RT @agensir: #Cinema. Al via oggi la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival. Gubitosi (direttore): “abbiamo messo in moto energie… -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni50 2020 Giffoni50 2020, il programma serale alla Yaris Arena con i talent musicali anteprima24.it I 50 anni del Giffoni Film Festival, il cinema per i giovani

Al via in provincia di Salerno, la 50ma edizione del Giffoni Film Festival, la più importante rassegna di cinema per ragazzi Imponenza, qualità, fantasia, energia: sono queste le cifre del Giffoni fil ...

Prende il via la 50esima edizione di Giffoni Film Festival: è #Giffoni50

Da oggi, 18 agosto, e fino al prossimo 22 agosto, prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator ... Marcello Sannino (P.F.A. Films), seguono Auerhouse (Germania, 2020) di Neele ...

Al via in provincia di Salerno, la 50ma edizione del Giffoni Film Festival, la più importante rassegna di cinema per ragazzi Imponenza, qualità, fantasia, energia: sono queste le cifre del Giffoni fil ...Da oggi, 18 agosto, e fino al prossimo 22 agosto, prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator ... Marcello Sannino (P.F.A. Films), seguono Auerhouse (Germania, 2020) di Neele ...