Francesco Facchinetti sui social: 'Fa più vittime il coronavirus o le chiusure? Non si gioca con la vita' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Francesco Facchinetti parla dell'emergenza sui social ed offre i suoi personali spunti di riflessione ai follower. 'Fa più vittime il coronavirus o il lockdown ?', si chiede il figlio di Roby ... Leggi su leggo

salvatori_luigi : Ecco...! Individui come Francesco Facchinetti (che è noto alle cronache grazie al suo papà ! )..si pongono quesit… - KiraFreeo : RT @RepubblicaTv: La polemica di Facchinetti: 'Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?': Francesco Facchinetti ha condiviso sul suo pr… - valex_cinePhile : RT @MarcoValenti19: @repubblica Ma perché vengono riportate le opinioni di Francesco Facchinetti, ma di che cazzo stiamo parlando - Gaia_Mai_ : GIRONE E 1) Colpo di fulmine - Ponce e Di Tonno, 2008. 2) Come stai, con chi sei - Ghezzi e Wess, 1973. 3) Spunta… - KurtRoll3 : @repubblica E vabbè , se proprio vogliamo dare peso a cosa dice Francesco Facchinetti...a questo punto perchè non t… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti sui social: «Fa più vittime il coronavirus o le chiusure? Non... Il Mattino Ultime notizie sul ritrovamento di Gioele Mondello. Trovate ossa e una maglietta ?? VIDEO

14:10Ultime notizie sul ritrovamento di Gioele Mondello. Trovate ossa e una maglietta ?? VIDEO 19:14“Avete chiuso le discoteche? Non riaprite le scuole”. Lo sfogo di Er Faina contro il Governo ?? VIDE ...

Francesco Facchinetti sui social: «Fa più vittime il coronavirus o le chiusure? Non si gioca con la vita»

Francesco Facchinetti parla dell'emergenza coronavirus sui social ed offre i suoi personali spunti di riflessione ai follower. «Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?», si chiede il figlio di Ro ...

14:10Ultime notizie sul ritrovamento di Gioele Mondello. Trovate ossa e una maglietta ?? VIDEO 19:14“Avete chiuso le discoteche? Non riaprite le scuole”. Lo sfogo di Er Faina contro il Governo ?? VIDE ...Francesco Facchinetti parla dell'emergenza coronavirus sui social ed offre i suoi personali spunti di riflessione ai follower. «Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?», si chiede il figlio di Ro ...