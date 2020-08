Detenuti picchiati e insultati: otto i procedimenti in corso per episodi di tortura (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tante denunce per pestaggi, ma giornali e tv parlano solo di “scarcerazioni”. In questo momento sono circa otto i procedimenti in corso per episodi di tortura che vedono implicati gli agenti della Polizia Penitenziaria Pestaggi, ritorsioni nei confronti dei rivoltosi, presunte squadrette che hanno creato terrore nelle sezioni del carcere. Il biennio 2019 – 2020 è il periodo dove sono emerse denunce riguardanti presunti abusi all'interno dei penitenziari italiani. Il picco sarebbe stato (...) - Attualità / Violenza, Carcere, Repressione, , Forze dell'ordine, Detenuti Leggi su feedproxy.google

zazoomblog : Detenuti picchiati e insultati: otto i procedimenti in corso per episodi di tortura - #Detenuti #picchiati… - agoravoxitalia : Detenuti picchiati e insultati: otto i procedimenti in corso per episodi di tortura - AgoraVox Italia… - RafTris : RT @OssRepressione: Detenuti picchiati e insultati: quello che i media non dicono… - EsmeraldaMori1 : RT @bertcodio: Detenuti picchiati, denudati e insultati: ma i media parlano di scarcerazioni - Mbyk019285 : RT @OssRepressione: Detenuti picchiati e insultati: quello che i media non dicono… -

Ultime Notizie dalla rete : Detenuti picchiati Detenuti picchiati e insultati: otto i procedimenti in corso per episodi di tortura AgoraVox Italia Detenuti picchiati e insultati: otto i procedimenti in corso per episodi di tortura

Tante denunce per pestaggi, ma giornali e tv parlano solo di “scarcerazioni”. In questo momento sono circa otto i procedimenti in corso per episodi di tortura che vedono implicati gli agenti della Pol ...

Bielorussia, torture sui detenuti: "Sentivamo le donne urlare". Tikhanovskaya: "Cortei siano pacifici"

La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, continua a chiedere che le "manifestazioni siano pacifiche". "Non restate in disparte", ha detto, proponendo un ampio consiglio per lavor ...

Tante denunce per pestaggi, ma giornali e tv parlano solo di “scarcerazioni”. In questo momento sono circa otto i procedimenti in corso per episodi di tortura che vedono implicati gli agenti della Pol ...La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, continua a chiedere che le "manifestazioni siano pacifiche". "Non restate in disparte", ha detto, proponendo un ampio consiglio per lavor ...