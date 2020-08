Coronavirus, test rapidi a Fiumicino, un altro caso positivo: è un bambino proveniente dalla Croazia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non si fermano i controlli all’aeroporto di Fiumicino tesi a contrastare la diffusione del Covid19. In merito l’Unità di Crisi della Regione Lazio fa sapere che è stato individuato un nuovo caso di positività. Questa volta si tratta di un bambino proveniente da Dubrovnik, un città croata. Il piccolo è stato posto in isolamento con la famiglia ed avviato il conctact tracing internazionale. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, test negli aeroporti: ecco come sono andati Coronavirus, test rapidi a Fiumicino, un altro caso positivo: è un bambino proveniente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

