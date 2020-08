Come sta andando la convention dei democratici americani? (Di mercoledì 19 agosto 2020) (foto: Brian Snyder/Pool/Afp/Getty Images)Avrebbe dovuto tenersi in un affollato palazzetto di Milwaukee, in Wisconsin, ma la diffusione del coronavirus negli Stati Uniti ha cambiato il consueto format della convention del Partito democratico che, quest’anno, per la prima volta, si sta svolgendo virtualmente: gli interventi degli ospiti, registrati o in diretta, si susseguono uno dopo l’altro e vengono presentati da una conduttrice in studio. La kermesse è iniziata il 17 agosto e si concluderà il 20. Nelle due giornate già svolte, è stata presentata ufficialmente la candidatura di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti e sono intervenuti alcuni tra i personaggi più importanti del partito Come l’ex first lady Michelle Obama, l’ex presidente Bill Clinton e il senatore Bernie Sanders. Ma ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta andando la convention dei democratici americani? Wired.it Alta formazione, come le migliori scuole di cucina stanno organizzando i corsi da remoto e in classe

Istituti chiusi, lezioni a distanza, video ricette hanno accompagnato gli studenti delle scuole di alta formazione italiana nei mesi passati, ma ora gli istituti sono pronti a riaprire le aule, seppur ...

Colpo di Stato in Mali, i militari arrestano presidente e premier che si arrendono: “Sciolto il Parlamento”

BAMAKO – Il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keïta e il suo primo ministro, Boubou Cissè, sono stati arrestati nel tardo pomeriggio a Bamako da soldati in rivolta. Ad annunciarlo per primo è stato ...

