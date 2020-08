Call of Duty Black Ops: Cold War è ufficiale, ecco il primo trailer (Di giovedì 20 agosto 2020) Ce lo aspettavamo da un momento all’altro, Call of Duty Black Ops: Cold War si mostra finalmente oggi con il suo primissimo trailer di storia Dopo una lunghissima serie di rumor e speculazioni, Call of Duty Black Ops: Cold War è stato finalmente annunciato con un breve teaser. Sono mesi che ne parliamo sulle nostre pagine, con tanto di supposto leak di un gameplay (tutt’ora oscurato per violazione di copyright) ancora in stato di lavorazione. Ora basterà attendere un po’ di tempo e vedremo se ogni cosa che è stata detta durante i mesi verrà confermata. Nel frattempo godiamoci questo video di presentazione dal profilo estremamente narrativo, che da le basi per quello che verrà ... Leggi su tuttotek

