Bernardeschi rifiuta Napoli, Gazzetta: "Non vuole fare passi indietro in carriera" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Federico Bernardeschi rifiuta Napoli, non vuole trasferirsi in azzurro, per questo è in stand-by lo scambio con Milik. L'esterno della Juve ha cambiato agente, si è rivolto a Raiola.

Federico Bernardeschi rifiuta Napoli, non vuole trasferirsi in azzurro, per questo è in stand-by lo scambio con Milik. L'esterno della Juve ha cambiato agente, si è rivolto a Raiola. Il giocatore, ...

