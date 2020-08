Aumentano i casi di febbre del Nilo: 10 persone ricoverate a Lodi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono salite a 10 le persone ricoverate a Lodi dopo aver contratto la febbre del Nilo, o West Nile Desease. Lo riferisce l’ANSA che spiega come i pazienti, ricoverati tutti all’ospedale Maggiore, presentino sintomi diversi tra loro, tanto che vengono ospitati in reparti differenti tra i quali anche quello di Neurologia e Medicina. Il virus del Nilo Occidentale è una malattia che di solito ha un decorso simile a quello dell’influenza, ma in rari casi - in pazienti anziani o immunodepressi - se non individuata può avere esiti imprevedibili. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo.Secondo la dottoressa ... Leggi su huffingtonpost

