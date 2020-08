15enne morta investita, arrestato 54enne (Di mercoledì 19 agosto 2020) VICENZA, 19 AGO - E' stato individuato e portato in carcere dai Carabinieri di Vicenza il pirata della strada che ha travolto e ucciso la sera del 16 agosto una 15enne ad Arzignano, nel Vicentino. Si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : Ragazzina investita e uccisa nel Vicentino, arrestato un 54enne - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzina investita e uccisa nel Vicentino, arrestato un 54enne - msn_italia : 15enne morta investita, arrestato 54enne - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzina investita e uccisa nel Vicentino, arrestato un 54enne - zazoomblog : 15enne morta investita arrestato 54enne - #15enne #morta #investita #arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : 15enne morta

Agenzia ANSA

La giovane è morta prima dell’arrivo dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, la vittima stava camminando sul ciglio della strada, lungo via Broggia, attorno alle ore 22 ...Un commerciante di 69 anni la vittima del tragico incidente avvenuto lunedì sulla Soncinese. Era il titolare del negozio in cui lavorava Alessandro Dolci, il 15enne morto a Ferragosto sull’Alben. La c ...