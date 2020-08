Vietri sul Mare, mascherina obbligatoria e test per residenti in quarantena (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto mascherina obbligatoria per tutta la giornata a Vietri sul Mare. L’ordinanza è stata firmata oggi dal sindaco Giovanni De Simone che ha anche richiesto una serie di tamponi da effettuare su alcuni residenti nel suo comune. Al momento non ci sono casi di cittadini residenti a Vietri, positivi ma sono stati richiesti i test per alcuni residenti in quarantena fiduciaria. “Per maggior precauzione ho emanato l’ordinanza nella quale è previsto l’obbligo dell’uso delle mascherine su tutto il territorio comunale per tutte le 24 ore della giornata, fino al 30/08/2020 – ha spiegato il Sindaco – nei luoghi nei ... Leggi su anteprima24

