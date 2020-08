Ufficiale: Torino, Ansaldi rinnova fino al 2021 (Di martedì 18 agosto 2020) Il Torino, attraverso una nota Ufficiale, ha reso noto il rinnovo di Cristian Ansaldi per un altro anno. Questa la nota del club granata: Ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Cristian Ansaldi fino al 30 giugno 2021.” Foto: sito Ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TorinoFC_1906 : Ujkani, rinnovo fino al 2021 | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE - NicoSchira : Ora è ufficiale! Cristian #Ansaldi e il #Torino vanno avanti insieme: rinnovo fino al 2021 per il terzino argentino… - DavideLusinga : Ufficiale: Il #Torino e Cristian #Ansaldi avanti insieme ???? L'argentino ha prolungato il suo contratto con i granat… - PisuDavi : #Calciomercato | #Torino, ufficiale il rinnovo di #Ansaldi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Torino, Ansaldi rinnova fino al 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Torino UFFICIALE: Torino, Ansaldi rinnova il contratto fino al 2021 TUTTO mercato WEB Napoli, ufficiali 3 rinnovi: Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui

Le performance del serbo avevano convinto il quartier generale di Castel Volturno, che però ha cambiato i piani dopo il lockdown: la proposta di rinnovo presentata all'ex Torino è stata modificata al ...

UFFICIALE - Torino, Ansaldi rinnova fino al 2021

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il Torino ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Cristian Ansaldi fino al 2022: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di ...

Le performance del serbo avevano convinto il quartier generale di Castel Volturno, che però ha cambiato i piani dopo il lockdown: la proposta di rinnovo presentata all'ex Torino è stata modificata al ...Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il Torino ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Cristian Ansaldi fino al 2022: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di ...