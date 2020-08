Tre positivi alla festa sul mare, controlli a tappeto per i partecipanti (Di martedì 18 agosto 2020) Argentario, Grosseto,, 18 agosto 2020 - controlli a tappeto della Asl Toscana Sud Est a tutti i partecipanti a una festa sul mare tenuta in uno stabilimento balneare all' Argentario dove sono ... Leggi su lanazione

rtl1025 : ?? Tre ragazzi di #Lodi e sette di #Brescia sono risultati positivi al #Covid dopo una vacanza a Pag, in #Croazia. I… - laquilablog : Covid-19, tre ragazzi di Nereto positivi al tampone #contagi #covid19 #danielelaurenzi #nereto #positivi - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: ci sono due nuovi positivi da #Covid_19 oggi in #Trentino, mentre in ospedale figurano ora tre pazienti,… - mludodc : RT @MottinStefano: @Agenzia_Ansa Ennesimo titolo scritto alla cazzo! Continuerò a dirlo: o siete ignoranti o ci fate. Ieri percentuale posi… - ProvinciaTrento : #Coronavirus: ci sono due nuovi positivi da #Covid_19 oggi in #Trentino, mentre in ospedale figurano ora tre pazien… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre positivi Tre positivi alla festa sul mare, controlli a tappeto per i partecipanti LA NAZIONE In Lombardia 50 nuovi positivi e nessun decesso

Quindici casi a Milano, 13 a Bergamo, zero contagi in 5 province. Resta invariato a quattordici il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre aumenta di tre il numero dei ricoverati negli altri ...

Fiumicino e Ciampino, individuati 27 casi positivi: ‘Lavoro utile per la sicurezza del Paese’

Tra questi, cinque sono residenti nella Capitale, tre nel reatino, due in Toscana, due in Puglia, uno in Liguria e due sono cittadini spagnoli. I restanti 12 casi sono stati individuati presso lo ...

Quindici casi a Milano, 13 a Bergamo, zero contagi in 5 province. Resta invariato a quattordici il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre aumenta di tre il numero dei ricoverati negli altri ...Tra questi, cinque sono residenti nella Capitale, tre nel reatino, due in Toscana, due in Puglia, uno in Liguria e due sono cittadini spagnoli. I restanti 12 casi sono stati individuati presso lo ...