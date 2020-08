Taranto: case a un euro per ripopolare la città vecchia, “rigenerazione urbana e sociale” Pd sul bando comunale che scadrà a novembre (Di martedì 18 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal Pd Taranto: Con la pubblicazione sul sito del Comune di Taranto del bando “case a 1 euro per ripopolare la Città vecchia”, giunge a compimento un complesso iter amministrativo, che “spalanca le porte” al percorso di rigenerazione urbana e sociale, avviato nella città dei due mari. Gli edifici interessati saranno sette e potranno essere richiesti da soggetti pubblici e privati e dai cittadini. La proposta e il progetto dovranno pervenire entro il prossimo 20 novembre. La valutazione terrà conto di tre elementi: eco-sostenibilità; destinazione progettuale e contratto di sponsorizzazione. L’obiettivo perseguito dal Sindaco Rinaldo Melucci, ... Leggi su noinotizie

