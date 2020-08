Slittino artificiale, fissati gli allenamenti estivi per la squadra di CdM: i convocati del dt Zoeggeler (Di martedì 18 agosto 2020) Continua l’attività estiva delle formazioni dello Slittino artificiale, impegnate in una fase decisiva della preparazione atletica in vista della prossima stagione. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato per le giornate di lunedì 17 agosto, lunedì 24 agosto, mercoledì 26 agosto, lunedì 31 agosto e mercoledì 2 settembre i componenti del gruppo di Coppa del mondo per gli allenamenti estivi che si svolgeranno fra Maranza e Bressanone, ai quali parteciperanno Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Lukas Gufler, Leon Felderer, Ludwig Rieder, Patrick Rastner, Emanuel Rieder, Ivan Nagler, Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Sandrea Robatscher, Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Nina Zoeggeler e Verena Hofer, ... Leggi su sportfair

