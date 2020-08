Scuola al lavoro per la ripartenza. In caso di positività forse chiusure temporanee (Di martedì 18 agosto 2020) Attesa per la riunione di domani del Comitato tecnico scientifico che dovrebbe sciogliere i dubbi e le linee guida definitive. All'esame sopratutto i protocolli da attuare in caso di contagi sospetti ... Leggi su tg.la7

Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità ass…

La probabilità che ci sia un totale o parziale lockdown è ancora alta. Troverei intelligente pensare come gestire l…

Anche oggi sono al Ministero, al lavoro per la ripresa di settembre. Come me, in questi giorni, c'è tanto personale…

Riassumendo: voi avete subito due mesi di confinamento in casa; avete rinunciato a lavoro, guadagni, progetti. Il go…

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lavoro Scuola, lavoro, Covid: l'impegno di Ruggeri, sindaco di Ferragosto La Provincia Pordenone: ingresso in società di Bortolin Kemo SpA

senza dimenticare le vittorie degli anni precedenti e il grande lavoro del Settore Giovanile, una scuola di sport e di vita. Il calcio fatto in questo modo, sano e virtuoso, rappresenta uno strumento ...

Azzolina: ‘Riaprire le scuole ma evitare che richiudano’

ROMA – “Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del Governo perché è una priorità di tutto il Paese. Dal primo ...

