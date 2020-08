Scomparsa Sabrina Beccalli: i fratelli temono il peggio (Di martedì 18 agosto 2020) Di Sabrina Beccalli, 39 anni, non si sa nulla dal giorno di Ferragosto. Dopo aver lasciato il figlio di 15 anni da alcuni amici è Scomparsa senza lasciare traccia. Le ricerche sono scattate dopo che l’auto della donna è stata ritrovata completamente carbonizzata. Dopo il ritrovamento i carabinieri hanno tentato di mettersi il contatto con Sabrina, senza successo, e poi con la sua famiglia ma senza che il fratello e le sorelle potessero dire dove si trovasse. La famiglia teme il peggio. Le parole delle sorelle “Ho sentito mia sorella venerdì scorso. Mi ha detto che il giorno dopo sarebbe andata in piscina ad Antegnate con il figlio e con un amico del ragazzo. Da allora più nulla. Era felice, aveva trovato un lavoro in una cooperativa che confeziona ... Leggi su thesocialpost

